Травмпункт готов на 60%: мэр Николаева попросил у подрядчиков четкие сроки окончания строительства и пригрозил штрафами

В среду, 16 мая, мэр Николаева Александр Сенкевич во время выездного рабочего совещания остался недоволен темпами строительства травмпункта на территории БСМП и заявил, что в договора будут внесены изменения касающиеся конкретных сроков выполнения ремонтных работ и штрафные санкции за их отсрочку.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

Так, Сенкевич считает, что ситуация, которая сложилась вокруг травмпункта, требует согласованности действий заказчика, проектанта и подрядчика. В частности, главврач БСМП Александр Демьянов подтвердил, что по результатам сегодняшнего совещания надеется достичь договоренности со всеми участниками процесса по своевременному реагированию на рабочие моменты.

Также Демьянов рассказал, что как только установилась теплая погода, работы на объекте активизировали.

«Для меня главное результат, и не надо отговорок, мол, процесс идет. Долгострои - это хроническая болезнь Николаева, особенно бюджетной сферы. Меня интересуют четкие сроки, когда город получит современный травмпункт. Ваша первоочередная задача - оперативно завершить наружные работы и выполнить благоустройство территории. Прошу предоставить мне подробный календарный план выполнения работ», - подчеркнул мэр Николаева, обращаясь к представителям подрядной организации.

При этом Сенкевич четко выразил свою позицию: с предприятиями, которые не будут соблюдать сроков и других обязательств, указанных в договоре, договорные отношения будут разорваны:

«У меня складывается впечатление, что некоторые подрядчики воспринимают бюджет как источник постоянной подпитки. Мол, бюджет будет нас терпеть, потом Минрегионстрой внесет новые зарплаты, будем все менять, и так все тянется. Я поручил внести изменения в договоры, чтобы в каждом были прописаны четкие сроки и штрафные санкции за их невыполнение. Если условия не соблюдаются - мы подаем на этих подрядчиков в суд. Одним из требований при сотрудничестве будет отсутствие судебных тяжб с исполкомом. Таким образом сформируется «черный» список предприятий, которым город работать не будет. Я не позволю использовать бюджет города, а следовательно, средства налогоплательщиков, в чьих-то бизнес-интересах!» - сообщил мэр.

В свою очередь, мэр отметил, что работы по строительству травмпункта не слишком продвинулись с тех пор, как он последний раз их инспектировал - тогда на объекте работали всего три специалиста.

При этом подрядчик сообщил, что на сегодняшний день к строительству привлечены 22 специалиста и вся необходимая техника. Он пояснил, что после проведения в 2016 году торгов пришлось выполнять корректировки проекта: в нем появился второй лифт, а также были изменены требования к внутренней отделке. Условие заказчика - возвести объект европейского уровня.

«Корректировка проекта занимает определенное время, и на этот период мы не имеем права находиться на объекте и там работать, - так представитель подрядной организации объясняет задержку. - Срок действия договора - декабрь 2019 года, и мы планируем сдать объект раньше, в текущем году, при условии наличия достаточного финансирования и слаженной работы с проектантом. В новом травмпункте будут специальные медицинские панели и потолка, современная система вентиляции, наливные полы, отделка, которое отвечает требованиям времени. Состояние готовности объекта - 60%. Наружные работы (фасад и кровля) будут завершены в течение двух месяцев, затем начнется внутренняя отделка».

Напомним, ранее сообщалось, что на территории БСМП Николаева до ноября 2018 года будет окончено строительство нового современного травматологического пункта.