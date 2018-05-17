Неужели мы живем в дурдоме?

Недавний разговор с подругой привел нас к общему выводу, что мы живем в каком-то сюрреалистическом дурдоме. Пациентами являемся все мы – вполне себе здравомыслящие сознательные люди. Здравомыслие заканчивается тогда, когда начинается политика. К политике относят все: плохие дороги, стаи бродячих собак, текущие канализационные трубопроводы, и т.д, и т.п. Полномочия президента путают с обязанностями управдома.

Социальные сети и телеканалы просто пышут гневом, накручивая основную массу людей на негатив. Возьмем хотя бы для примера обсуждения пользователей тех или иных событий в Фэйсбуке. Буквально на днях публикуется пост о приезде первой леди страны в город. Тут же комментаторы начинают насылать проклятия, обвинять президента и его семью во всех своих горестях и неудачах. Кто-то срывается на мат. На выборах президента лично я не голосовала за Петра Алексеевича, поэтому попрошу не причислять меня к «порохоботам». Но когда он возглавил государство, я поняла, что пока оппозиция (по большей части могу к ней отнести только «Свободу» - даже где-то соглашусь с их риторикой) манипулирует сознанием людей, президент медленно, но уверенно делает всю рутинную работу, скопившуюся за все годы независимости.

За президента говорят не он, за него говорят дела и люди, оказавшиеся по воле судьбы в его команде. А эти люди сделали очень много для нашего государства. Среди них Юрий Бирюков, Виктор Шевчук, Алексей Петров, Давид Арахамия. Прочтите о них, не поленитесь.

Без команды работать не возможно. Это знают те, кто сталкивался с системной работой. Построить государство за два дня невозможно, да и за четыре года это тоже вряд ли удастся. Шариковские девизы: «Взять все, да и поделить» все чаще звучат из уст деятелей. Только к чему они приведут? К очередному коллапсу? А еще во всех неудачах обвиняют ПАПЕРЕДНИКОВ, абсолютно забывая о том, что когда они (не дай Бог, конечно) окажутся у руля государства, их тоже будут критиковать и не факт, что критики не будет меньше.

Безусловно, критика – это неплохо. Но, друзья мои, есть же предел. Если она конструктивна, то имеет смысл прислушаться к ней, но когда в роли критиков выступают совершенно некомпетентные люди, от этого становится страшно. Пропагандоны и фанатики разрывают наше общество изнутри, а вы ведЁтесь. Ведущие телеканалов позволяют свои гостям уничижительно говорить о первых людях власти. Чего уж тут удивляться пасквилям в соцсетях. Недавно на одном из телеканалов сестра Надежды Савченко (на мой взгляд, достаточно умная девушка) пренебрежительно назвала президента «Петя». Она что, пила с ним на брудершафт? Что это за панибратство? Но самое ужасное то, что ведущий даже не придал этому значения, не одернул.

Возвышаться за счет унижения публичных людей просто в крови наших сограждан. Выложили видео, где АТО-шник демонстративно проигнорировал протянутую для рукопожатия руку президента. Хочется спросить этого героя: Чего выходил за наградой? Или бы уже подошел к микрофону и озвучил все то, что наболело на душе. Нет, демонстративно так прошел мимо президента. Засунуть в мусорный бак, обозвать человека, проявить неуважение к нему, а то и вообще послать матом – это нормально? Неужели мы становимся похожими на первобытных людей? Скоро кулак будет являться основным аргументом в споре? И да, в споре истина не рождается. Может, пришло уже время от взаимных упреков и оскорблений переходить к сотрудничеству? Чтобы достичь какого-либо соглашения, требуется время, нужно проделать глобальную работу, где будут задействованы многие специалисты-практики.

Из заявленных сегодня кандидатов, я не вижу тех, кто мог бы грамотно управлять страной, выгодно представлять ее на политической арене, делать все, чтобы с нашим государством считалось все мировое сообщество.

И вообще, нужна ли нам сейчас политика? Любой бизнес, производство, коммуникационное системы не имеют политической окраски, как нет ее у природы. Может, пришло уже время объединяться всем здравомыслящим профессионалам своего дела вокруг всех тех проблем, которые накопились у нас за минувшее время независимости? Может, многие и не видят развития государства, но я наблюдаю процесс, правда идет он слишком медленно. Но и траву не заставишь расти быстрее. Вот лишь несколько позитивных примеров всего лишь за один день: начала работу фармацевтическая фабрика по производству плазмы крови в Белой Церкви, в Полтавской области началось строительство асфальтобетонного завода, а в Кировоградском районе такой завод уже построен, наши ученые завода «Югмаш» приступили к изготовлению двух первых ступеней для ракеты-носителя «Антарес». Подобных новостей с каждым днем становится все больше и больше. Это не может не радовать, а для тех, кто считает себя осознанным надо понять следующее.

Ваши проблемы никого кроме вас не интересуют. Будете говорить, требовать, привлекать к ответственности чиновников, депутатов, действовать, предлагать свои решения, тогда и получите желаемый результат. Начинайте действовать уже сейчас, подключайте таких же неравнодушных, консультируйтесь с юристами, экономистами, производственниками. Результат не заставит себя долго ждать, но к каждой цели пути не бывают легкими. Позитивные примеры у нас уже есть, слава Богу!

Бойтесь фанатиков, призывающих вас на митинги. Они своих целей добьются, а вот вы останетесь у разбитого корыта. Сценарий всех переворотов один и тот же: на плечах патриотов (в последнее время очень не люблю я это слово) демагоги вползают во власть и закрепляются там надолго. Не хотелось, чтобы они остались там навсегда.

Никто не предложит вам новых лидеров

Если вы хотите благ для своей страны, прекратите паниковать, лучше начните работать: неважно где, хоть за границей. У нас уже есть безвиз, который вы все так долго ждали и который наконец-то появился. Нет денег уехать? Одолжите, потом отработаете. Не хотите работать? В таком случае замолчите и не жалуйтесь.

Вы еще относите себя к сознательным, тогда действуйте!