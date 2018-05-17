Бойцы Нацгвардии получили первую партию американских ручных противотанковых гранатометов

Национальная гвардия приняла на вооружение 500 ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

«Согласно Стратегии развития МВД, Нацгвардия поставила на вооружение первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США», - написал он.

Аваков отметил, что 40 мм комплекс РПГ-1 запущен в производство компанией AirTronic в 2016 году и является эффективным для поражения огневых средств и бронированных целей противника. Прицельность стрельбы - 800 м, совместимый со всеми существующими выстрелами РПГ, живучесть ствола - 1 тыс. выстрелов.

«При производстве комплекса используются современные материалы, что позволяет уменьшить массу гранатомета, упростить эксплуатацию, увеличить дальность стрельбы и улучшить ресурс боеспособности, при сохранении эффективной архитектуры прототипа», - отметил глава МВД.

Государственным научно-исследовательским институтом МВД разработана программа обучения особого состава и методику эксплуатации нового оружия.

На военных учениях бойцы Нацгвардии высоко оценили эффективность нового комплекса.

Напомним, в начале мая Президент Петр Порошенко подтвердил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin уже прибыли в Украину.