Николаевского бездомного, который пугал жителей Намыва и Лесков, отвезли в психиатрическую больницу

Бездомного мужчину по кличке Сеня, который пугал взрослых и детей своим поведением в микрорайонах Намыв и Лески, госпитализировали в областную психиатрическую больницу №2 села Сапетня.
Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.
Так, медицинские работники и ранее приезжали в места обитания мужчины, однако у них не получалось его найти. В четверг, 17 мая, участковые нашли Сеню и отвезли его в больницу, где он пройдет медицинский осмотр и дальнейшее лечение.
Напомним, что ранее жители микрорайонов Намыв и Лески обратились к депутатам Николаевского горсовета с просьбой решить проблему с бездомным мужчиной по кличке Сеня, который пугает взрослых и детей своим поведением и представляет для них опасность.
Ранее NikLife публиковал историю о бездомном мужчине по имени Сеня.