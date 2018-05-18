Николаевского бездомного, который пугал жителей Намыва и Лесков, отвезли в психиатрическую больницу

Фото: Данил Павлов Бездомного мужчину по кличке Сеня, который пугал взрослых и детей своим поведением в микрорайонах Намыв и Лески, госпитализировали в областную психиатрическую больницу №2 села Сапетня. Бездомного мужчину по кличке Сеня, который пугал взрослых и детей своим поведением в микрорайонах Намыв и Лески, госпитализировали в областную психиатрическую больницу №2 села Сапетня.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Главном управлении Нацполиции в Николаевской области.

Так, медицинские работники и ранее приезжали в места обитания мужчины, однако у них не получалось его найти. В четверг, 17 мая, участковые нашли Сеню и отвезли его в больницу, где он пройдет медицинский осмотр и дальнейшее лечение.