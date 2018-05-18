«Крым – это неотъемлемая часть Украины», - режиссер «Киборгов» Сейтаблаев об отношении к трагедии крымских татар

В пятницу, 18 мая, известный украинский режиссер Ахтем Сейтаблаев рассказал о сегодняшнем отношении к трагедии крымских татар 1944 года.

Об этом сообщает «NikLife».

По его мнению, проинформированность жителей современной Украины об этом дне в последнее время улучшается. Одними из причин улучшения ситуации послужила война на Востоке Украины, а также победа Джамалы на Евровидении от Украины в 2016 году.

«Сейчас гораздо лучше (люди проинформированы – ПН), «благодаря» войне, но все же недостаточно. Потому я и много моих коллег по профессии, из числа крымских татар, мы стараемся. Одна победа Джамалы на Евровидении какой огромный импульс дала еще раз вспомнить о том, что есть такой народ, который считает себя украинцами – украинской-патриотической нацией. Много такого, что не дает, например, Верховной Раде менять поправки в Конституции в разделе «Признание права крымских татар на автономию в составе Украины». Это значит, что еще очень много людей сомневаются, не верят и откровенно не хотят помочь народу осуществить свое законное право, историческое право, гражданское право. Это следствие десятилетий работы», – отметил Сейтаблаев.

В свою очередь мероприятиями, направленными, в частности, на популяризацию крымских татар, известна государственного предприятия «Крымский дом», директором которого и является Сейтаблаев.

Из достижений работы он определяет, то двери здесь открыты для всех, и ему сложно перечислить, сколько мероприятий было проведено предприятием. Они все разные, но объединены одной целью – сформировать общественно-гражданское сознание у людей и приблизить возвращения Крыма в Украину.

«Мы наметили стратегический план, внутри которого мы движемся, и у нас как минимум каждую неделю происходят очень разнообразные культурологические мероприятия. Это и презентации книг, и перфомансы, и встречи, и конференции, и прямые телемосты, и детские группы, которые на бесплатной основе занимаются английским языком с носителями языка… Даже сложно перечислить какой количество мероприятий мы провели [...] Все они объединены одним стратегическим пониманием того, что Крым – это неотъемлемая часть Украины, и том, что мы сейчас должны все вместе подавать конкретные, четкие сигналы нашим согражданам, которые живут на временно оккупированных территориях о том, что мы о них не забываем, что мы каждый день работаем над тем, чтобы ускорить этот процесс возвращения Крыма в Украину» – объяснил Ахтем.

Как известно, ежегодные запреты памятных акций в День депортации крымских татар способствовали тому, что эту трагическую дату стали отмечать на государственном уровне на материковой части Украины. При этом, на данный момент открыто уголовное производство по статье 442 Уголовного кодекса Украины (геноцид). В свою очередь Верховная Рада признала депортацию крымских татар геноцидом. Более того, после аннексии Автономной Республики Крым российские власти запретили Меджлис крымско-татарского народа как таковой и запретили въезд в Крым лидерам крымских татар Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову.

Отметим, что тогда за короткое время 18-20 мая 1944 было переселено около 194 тысяч человек, а по оценкам историков, в пути и в только первый год жизни в изгнании умерли от голода и болезней 40-90 тысяч крымских татар.

Напомним, что фильм Ахтема Сейтаблаева «Киборги» стал абсолютным рекордсменом украинского проката.