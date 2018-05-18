Минздрав намерен отменить выдачу лицензий народным «целителям» и «знахарям»

Минздрав подготовил законопроект, отменяющий выдачу разрешений на занятие так называемой народной медициной.

Об этом у себя в Facebookсообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она напомнила, что украинское законодательство до сих пор определяет «народную медицину» как некий метод оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, который основан «на опыте многих поколений», устоявшемся в народных традициях.

«Что это за методы и как их можно обосновать с научной точки зрения - доказательной медицине неизвестно <...> Если современная медицина не признает практику «целителей», «знахарей» и «экстрасенсов», как метод лечения, этого не может признавать закон и государство», - подчеркнула Супрун.

По ее словам, «ни в коем случае» Минздрав не может выдавать разрешения на такие методы лечения, не будучи в состоянии гарантировать их безопасность и эффективность.

Законопроект также запрещает рекламу «народной медицины».