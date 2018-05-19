На Николаевщине проведут рейды на рынках, чтобы не допустить торговлю ядовитыми грибами

В Николаевской области будут проводить рейды на рынках с целью недопущения продажи дикорастущих грибов без санитарной экспертизы.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

В пятницу, 18 мая, под руководством заместителя председателя облгосадминистрации Валентина Гайдаржи состоялось заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам рассмотрения вопроса о предотвращении массовых отравлений грибами Гайдаржи поручил провести комплекс предупредительных мер.

«Кроме этого, специалисты проведут мероприятия по недопущению реализации грибов в неустановленных местах, вне рынков, на вокзалах, вдоль автомагистралей, на стихийных рынках. Отдельно обращено внимание на контроль за состоянием территорий дошкольных и школьных учреждений, с целью недопущения появления на них дикорастущих растений, несъедобных грибов», - сообщили в ОГА.

Валентин Гайдаржи также акцентировал внимание на контроле за подготовкой пляжей и мест массового отдыха к летнему сезону. В частности, остановился на вопросе обеспечения питьевой водой и туалетами, паспортизации пляжей. Заместитель председателя ОГА заявил о проведении внеплановых проверок детских учреждений оздоровления и отдыха и недопущения открытия заведений, в которых не соблюдаются требования законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине в еде в детсадах и школах обнаружили кишечную палочку и плесневые грибы.