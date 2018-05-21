В селе под Николаевом местные жители митинговали против установки солнечных батарей на пастбищах

В селе Михайловка Николаевского района Николаевской области 18 мая местные жители протестовали против установки солнечных батарей на землях, отведенных под пастбища.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил Александр Цыганенко.

По его словам, люди перекрывали трассу Т1506 Николаев – Березки в связи с «незаконным строительством комплекса». На месте протеста присутствовали сотрудники полиции.

«Михайловская община вышла на забастовку против незаконной установки солнечных батарей на 10 гектар, относящихся к пастбищам и предназначенным для прогона скота», - написала в Facebook Наталья Столяр.

Судя по опубликованному ей видео, селяне поспорили с рабочими, которые приехали устанавливать солнечные батареи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Очакове турецкая фирма хочет построить солнечную электростанцию мощностью 15 МВт.