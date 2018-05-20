Центральные улицы Николаева после дождя залило водой - люди переходят дорогу по щиколотку в лужах

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2253 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1351)   

Из-за проливного дождя, который днём в воскресенье, 20 мая, начался в Николаеве, центральные улицы города залило водой.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, на дорогах по проспекту Центральному «стоит» вода, а возле пешеходных переходов и светофорах в ямах из нее организовываются целые озера.

Стоит отметить, что людям приходится переходить дорогу по щиколотку в воде.

В то же время Ольга Яниви опубликовала на своей странице в Facebook похожие фото залитых водой дорог в Херсоне. 

Напомним, что в Николаевской области объявили штормовое предупреждение: ожидается гроза и шквал.

Также стоит отметить, что улицы города не впервые утопают после непогоды. Например, в мае 2016 года после непродолжительного дождя город «ушел под воду». А в мае 2014 года в районе Дормашины, где расположен коллектор, из-под воды торчали только крыши автомобилей. В июле 2013 года аналогичный потоп случился от улицы Малая Морская до улицы Садовая.

Людмила Жерновская

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество