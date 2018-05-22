Опубликованы фото, в каком состоянии и запустении находится Дом офицеров флота

В Николаеве Дом офицеров флота, который уже не первый год стоит в полном запустении, продолжает терять свои былые краски и величие.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife», который опубликовал фото николаевца Павла Ткаченко.

Некогда главная достопримечательность города корабелов, пережившая несколько войн, не справилась с жесткими реалиями современности. В мрачной подборке автор запечатлел разные уголки обветшалого здания. Ранее популярное место собраний морских офицеров и основателей города превратилось в развалины. Если несколько лет назад в стенах здания можно было еще найти раритетные полотна, мебель и остатки «жизни», то теперь оно больше напоминает самую настоящую «заброшку».

Отметим, что, несмотря на ущербный внешний вид памятника архитектуры, многие николаевцы собираются на его территории для активного времяпрепровождения. К примеру, не так давно неравнодушные жители города устроили субботник, дабы привести местность в порядок. Помимо этого, на летней площадке гости ДОФа будут вновь наслаждаться кинопоказами под открытым небом. Одно из таких мероприятий состоится уже в четверг, 31 мая.

Дом офицеров флота – это памятник архитектуры города Николаева национального значения. Здание было построено в 1824 году по распоряжению главнокомандующего Черноморского флота и портов, военного губернатора Николаева и Севастополя адмирала Грейга, и вначале носило название Дом флагманов и командиров. Главным архитектором здания стал инженер-полковник, академик Рулёв.

Здесь у морских офицеров имелась возможность собираться семьями, проводить различные приемы, собрания, балы, концерты. Была размещена библиотека, а также юнкерские классы и музыкальная школа. 30 августа 1890 года в этом доме состоялся прием по случаю празднования 100-летия Николаева. Здесь в разное время отдыхали и читали лекции выдающиеся флотоводцы Нахимов, Лазарев, Беллинсгаузен, Грейг, Бутаков, Аркас, ученый, флотоводец и кораблестроитель Макаров. Известный композитор Римский-Корсаков давал концерты для города с участием оркестров порта и Черноморского экипажа.

Напомним, что ранее николаевский нардеп обратился в Минобороны, чтобы решилась проблема с Домом офицеров флота.