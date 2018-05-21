Николаевский тепловозоремонтный завод посетил представитель крупного европейского производства

Пирот, Симченко Представитель крупного европейского производства ANGLO BELGIAN CORPORATION Винсент Пирот посетил с рабочим визитом Николаевский тепловозоремонтный завод.

Об этом сообщают в пресс-службе НТРЗ.

Так, Пирот прибыл в Украину в составе бельгийско-нидерландской делегации деловых кругов, которая планирует ознакомиться с бизнес-климатом Николаевщины на форуме в ближайшие дни, и первым делом отправился именно на НТРЗ, поскольку николаевский завод уже является официальным партнером корпорации АВС.

- Меня поразила компактность вашего производства и его система менеджмента. Это колоссальная экономия времени и места, вся команда работает сплоченно и на виду друг у друга. Я рад, что приехал лично ознакомиться с заводом и убедиться в надежности партнеров. Мне очень понравилось! - рассказал он.

В свою очередь, директор НТРЗ Вячеслав Симченко отметил, насколько важно выходить на новые уровни качества в работе.

- Нам приятно и почетно принимать у себя представителя столь передового предприятия, как АВС. Они являются образцом внедрения новых технологий. А для нас сотрудничество с корпорацией является очередным шагом в импортозамещении при проведении модернизации тепловозов. Их двигатели станут достойной заменой морально устаревшим дизелям российского производства, - подчеркнул Симченко.

Ранее сообщалось, что на Николаевском тепловозоремонтном заводе состоялся выпуск первого в стране тепловоза, выполненного по проекту полной модернизации.