Николаевцев приглашают на выставку художественного проекта «Военно-полевой АРТ»

Во вторник, 22 мая, в 15:00 в выставочном зале Николаевского музея судостроения и флота состоится открытие выставки культурно-художественного проекта «Военно-полевой АРТ».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Автором и куратором этого проекта является боец ​​полка особого назначения «Киев» Павел Ротарь. В выставочном пространстве будет представлено более 300 арт-объектов, созданных 150 мастерами народного творчества со всей Украины. Идея этого необычного проекта заключается в том, чтобы сила таланта украинских мастеров превратила атрибуты войны в произведения искусства, дабы показать, что сила жизни – сильнее силы смерти. Среди мастеров-авторов выставки есть несколько участников АТО, проходивших службу непосредственно в зоне боевых действий.

Творческие работы мастера создавали в таких техниках декоративно-прикладного искусства, как декоративная роспись, лозоплетение, резьба, керамика, вышивка, ткачество, пэчворк и соломоплетение. Во время открытия и в течение экспонирования выставки будут проводиться мастер-классы по различным видам народного искусства.

На мероприятии каждый сможет увидеть собственными глазами настоящие произведения искусства, которыми в свое время владели бойцы в зоне АТО: ящики из-под патронов, боеприпасы, гранатометы, боевые флаги, технические средства, фотографии бойцов с передовой и другие военные принадлежности, которые были переданы на мирную территорию. А разрисовывали, выжигали, вырезали и всячески украшали представленный боевой арсенал сотня художников со всех уголков Украины.

Выставка будет работать в большом выставочном зале Музея судостроения и флота ежедневно, кроме понедельника и последнего дня месяца с 9:30 до 17:30 и продлится до 22 июня. Вход свободный.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве улицу Соборную «захватило» шествие, посвященное Дню Европы.