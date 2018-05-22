Николаевская ОГА подписала трехсторонний Меморандум со спецпортом «Ольвия» и бельгийско-голландским портом

Во вторник, 22 мая, глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко подписал трехсторонний Меморандум о сотрудничестве между ОГА, стивидорной компанией «Ольвия» и бельгийско-голландским портом «North Sea Port».

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской ОГА.

Для подписания Меморандума в Николаев приехали 19 представителей бельгийских и нидерландских компаний, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгия в Украине Люк Якобс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерланды в Украине Эдуард Хукс и второй секретарь Посольства Королевства Нидерланды в Украине Джейхун Остовар.

В ходе встречи представители бизнеса отметили, что рассматривают регион как перспективную площадку для реализации совместных масштабных инвестиционных проектов.

- Такая весомая делегация, Меморандум, который мы подписываем, еще раз подтверждает, что мы строим свой путь в Европу. Как говорит Президент Петр Алексеевич - возвращаемся к Европейской семье, и делаем все, чтобы улучшить инвестиционный климат и связи между нашими странами, - сообщил Савченко.

Как указано в сообщении, целью Меморандума является «объединение усилий, направленных на развитие делового сотрудничества и улучшения инвестиционного климата». Также его подписание будет способствовать расширению торговли между странами, благодаря использованию возможностей предприятий - стивидорной компанией «Ольвия» и бельгийско-голландским портом «North Sea Port».

По словам руководителя ГП «СК «Ольвия» Руслана Олейника, иностранная делегация уже провела презентацию порта, и есть восемь проектов общей стоимость которых составляет 1500000000 долларов.

- Суммарно все проекты смогут увеличить грузовую базу порта «Ольвия» от сегодняшней суммы грузооборота в 30 миллионов тонн. Кроме этого, будет создано дополнительно 300 рабочих мест к уже 650 существующим, без учета смежных отраслей, - рассказал Олейник.

В свою очередь Алексей Савченко добавил, что это шанс построить современный порт, который будет отвечать всем международным нормам.

Отметим, что это впервые после продолжительного отсутствия Савченко появился в Николаеве и принял участие в официальном мероприятии.

Как известно, в марте текущего года Алексей Савченко попросил Президента Петра Порошенко отстранить его от исполнения обязанностей на время проведения досудебного следствия в рамках уголовного производства, открытого по факту самоубийства исполняющего обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт», Народного героя Украины Владислава Волошина. С тех пор он находился за пределами Николаевской области, а его обязанности исполнял первый заместитель Вячеслав Бонь.