Глава Николаевской ОГА Савченко попросил Порошенко отстранить его на время расследования смерти летчика-героя Волошина

Алексей Савченко Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко попросил отстранить его от исполнения обязанностей на время проведения досудебного следствия в рамках уголовного производства, открытого по факту самоубийства исполняющего обязанности директора КП «Николаевский международный аэропорт», Народного героя Украины Владислава Волошина.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в Киеве, прямая трансляция велась с личной страницы Савченко в социальной сети Facebook.

По его словам, соответствующее заявление он зарегистрировал в Администрации Президента Украины в пятницу, 30 марта.

- 18 марта случилось трагическое событие: погиб исполняющий обязанности руководителя аэропорта Владислав Волошин. По этому поводу звучит достаточно лозунгов разного рода. Чтобы избежать каких-либо спекуляций, я принял такое сознательное решение, - сказал он.





Напомним, что 18 марта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета.

Во вторник, 20 марта, под зданием Николаевской областной государственной администрации собрались сторонники отставки её главы Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала.

Однако, по словам заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта, и никто не мог его заставлять это сделать, так как их не существует.

29 марта возле Николаевской ОГА протестовали националисты, в том числе съехавшиеся из разных регионов, с требованием к депутатам облсовета выразить недоверие Савченко. Депутатский корпус проголосовал за то, чтобы глава ОГА сначала отчитался перед ними, а потом они примут решение. Это не удовлетворило протестующих, и в связи с беспорядком в сессионном зале глава облсовета Виктория Москаленко закрыла сессию.