В Южноукраинске спасатели помогли медикам попасть в дом к больной пенсионерке

В Южноукраинске, во вторник, 22 мая спасатели деблокировали двери дома, тем самым помогли медикам добраться до пожилой женщины, которая нуждалась в помощи.

ОБ этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 20:40 в службу спасения поступило сообщение, что на улице Мира необходима помощь в открывании входной двери квартиры.

Самостоятельно открыть дверь хозяйка не в состоянии. Сотрудники ГСЧС с помощью бензоризака деблокировали двери дома и медицинские работники оказали необходимую помощь пенсионерке.

Напомним, что в Заводском районе Николаева в понедельник, 12 марта, трехлетний мальчик застрял в батарее отопления, ему помогали спасатели.