Николаевский аэропорт получил сертификат, который позволяет ему принимать грузовые самолеты

Фёдор Барна Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» получило сертификат аэродрома 4С, который дает ему право принимать грузовые самолеты.

Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 24 мая, сообщил и.о. директора аэропорта Фёдор Барна.

Так, ещё 22 мая КП получило сертификат, который начал действовать с 00:00 среды, 23 мая.

- Та взлетная полоса, которую нельзя было назвать аэродромом и аэропортом до вчерашнего дня, была просто территорией, в которую вбухали огромные деньги и которую все критиковали, в том числе и представители журналистики. Теперь она стала настоящим аэропортом, - сказал он.

В то же время Барна отметил, что в «Украэрорухе» им сильно препятствовали в получении документа. По его словам, после того, как аэропорт проведет переговоры с хэндлинговыми компаниями и они впишут в свой существующий сертификат на работу в аэродромах Николаев, аэропорту выдадут изменения в дополнение и он получит право принимать пассажирские самолеты.