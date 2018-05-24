Николаевский аэропорт получил сертификат, который позволяет ему принимать грузовые самолеты

Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» получило сертификат аэродрома 4С, который дает ему право принимать грузовые самолеты.
Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 24 мая, сообщил и.о. директора аэропорта Фёдор Барна.
Так, ещё 22 мая КП получило сертификат, который начал действовать с 00:00 среды, 23 мая.
- Та взлетная полоса, которую нельзя было назвать аэродромом и аэропортом до вчерашнего дня, была просто территорией, в которую вбухали огромные деньги и которую все критиковали, в том числе и представители журналистики. Теперь она стала настоящим аэропортом, - сказал он.
В то же время Барна отметил, что в «Украэрорухе» им сильно препятствовали в получении документа. По его словам, после того, как аэропорт проведет переговоры с хэндлинговыми компаниями и они впишут в свой существующий сертификат на работу в аэродромах Николаев, аэропорту выдадут изменения в дополнение и он получит право принимать пассажирские самолеты.
— Если пойдет все так, как планируем, то до конца лета, крайняя дата – сентябрь, начнем авиаперевозки, - сказал Барна.
Напомним, что ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал Барну, который работал в агробизнесе, квалифицированным и опытным человеком. Вместе с тем предприятие «Житлопромбуд-8» через суд хочет получить 43 миллиона гривен за ремонт в терминале аэропорта.