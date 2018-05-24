«Хорошая возможность представить наш потенциал»: В Николаеве состоялся бизнес-форум с участием европейских бизнесменов

В среду, 23 мая, в Николаеве состоялся бизнес-форум, в ходе которого был подписан меморандум о сотрудничестве между Региональной торгово-промышленной палатой Николаевской области и Торгово-промышленной палатой Фландрии - VOKA (Бельгия). В свою очередь влиятельным бизнес-кругам европейских стран был презентован инвестиционный потенциал Николаева и николаевских компаний, задействованных в портовой области.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В работе форума приняли участие заместитель председателя облгосадминистрации Александр Кушнир, мэр Николаева Александр Сенкевич, а также главный исполнительный директор Европейского публичного ООО «North Sea Port» Даан Шальк. Кроме того, присутствовал президент Региональной торгово-промышленной палаты Николаевской области Игорь Катвалюк вместе с руководителями более 20-и предприятий города и области.

Самих послов Бельгии и Голландии - Люка Якобса и Эдуарда Хукса - в городе на время проведения форума уже не было. Как оказалось, прибыв за день до этого и подписав меморандум о сотрудничестве с Николаевской областной государственной администрацией, они пообщались с Президентом Украины Петром Порошенко и покинули Николаев. Однако, городской голова Александр Сенкевич в комментарии «Преступности.НЕТ» сказал, что успел пообщаться с послами о создании действенного механизма для привлечения инвестиций.

— В прошлом году наша делегация ездила в «North Sea Port», а в этом году, собственно, организовала обратный визит. Вчера мы встречались с послами Бельгии и Нидерландов и обговаривали реальные способы привлечения инвестиций стороны этих двух стран. Я очень надеюсь, что мы создадим механизм, благодаря которому мы инвесторы не будут сталкиваться с проблемами, связанные с властями, – отметил Сенкевич.

Депутат Николаевского облсовета, директор николаевского аэропорта Федор Барна (на переднем плане) Вице-мэр Николаева Сергей Диндаренко и директор "НТРЗ" Вячеслав Симченко

В рамках самого форума после приветственного слова всех сторон иностранным гостям продемонстрировали информационные материалы «Invest in Mykolaiv», а представители крупнейших предприятий в области судостроения рассказали о своем успешном опыте по развитию портовой инфраструктуры.

Александр Сенкевич - Сегодняшняя встреча - хорошая возможность представить наш потенциал и узнать больше о работе крупнейших предприятий Европы. Встречи власти и бизнеса, потенциальных инвесторов, международных организаций, других участников бизнес-рынка очень важны, потому что результаты переговоров влияют на развитие отечественной экономики. Городская власть заинтересована в сотрудничестве с иностранными партнерами и я всегда говорю потенциальным инвесторам, что я готов быть их представителем, защищать их интересы, ведь главная цель такого сотрудничества - новые рабочие места для николаевцев и развитие экономики города, – отметил Сенкевич.

В свою очередь главный исполнительный директор Европейского публичного ООО «North Sea Port» Даан Шальк отметил, что порт, который он представляет, входит в десятку крупнейших портов Европы.

— Мы ценим международное сотрудничество, более 60% нашей деятельности происходит в других странах Европы. [...] Львиная доля груза поставляется с помощью морской навигации. Когда мы приехали в Николаев и ознакомились с его развитой портовой инфраструктурой, получили приятные впечатления и сделали вывод: здесь есть хорошая возможность сотрудничать, - резюмировал Даан Шальк.

Так, представители власти, дипломатических миссий, международных компаний и фондов, торговых палат и бизнеса обсуждали возможные направления сотрудничества, в том числе и в области судостроения. После официальной части они смогли пообщаться в неформальной обстановке.





Напомним, ранее в горсовете Николаева подписали меморандум о реализации программы «Цифровой город».