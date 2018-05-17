В горсовете Николаева подписали меморандум о реализации программы «Цифровой город» - систему распознания лиц тестируют на ж/д вокзале

В среду, 16 мая, между Николаевским городским советом, ООО «Элко Украина» и КП «Городской информационно-вычислительный центр» подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по реализации городской целевой программы «Цифровой город».

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения городского совета.

Как указано в документе, стороны намерены развивать всестороннее сотрудничество и рассматривают возможность совместной реализации мероприятий по внедрению смарт-технологий и аналитических систем в городских технологических процессах в рамках реализации городской целевой программы «Цифровой город» на 2017-2019 годы.

В частности, мэр Николаева Александр Сенкевич, директор по развитию бизнеса ООО «Элко Украина» Юрий Мотрич, директор КП «Городской информационно-вычислительный центр» Евгений Богаченко, начальник управления информационной политики и внешних отношений департамента городского головы Никита Козыренко, эксперт по вопросам внедрения информационных технологий Дмитрий Канарский обсудили направления сотрудничества и наметили ближайшие планы.

«В рамках данного Меморандума ООО «Элко Украина» будет предоставлять городскому совету информационную поддержку, технологические средства для тестирования систем управления данными, консультации по технологическим решениям по вопросам, определенным в программе «Цифровой город», - подчеркнул Юрий Мотрич.

В настоящее время специалисты компании вместе с КП «Городской информационно-вычислительный центр» работают над реализацией технологического решения, которое позволит отработать систему автоматического распознавания лиц на городском железнодорожном вокзале. Программное обеспечение передано городу бесплатно.

Евгений Богаченко добавил, что на вокзале уже установлены камеры, которые соответствуют техническим требованиям, а в состав тестовой группы включили представителей патрульной полиции.

Стороны обсудили идею расширения проекта в направлении предоставления услуг.

«Подключение к городской системе видеонаблюдения может быть интересным для бизнеса, например, в плане безопасности на крупных коммерческих объектах, а для нас это хорошая возможность пополнить городскую казну», - сказал мэр.

При этом, Сенкевич поблагодарил представителя ООО «Элко Украина» и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

«Первостепенная задача для городской власти - сделать Николаев безопасным городом, чтобы горожане могли чувствовать себя более защищенными», - подчеркнул мэр.

Напомним, что в Николаеве на территории общественного пространства «Понтон» установили камеру наблюдения, чтобы отслеживать вандалов.

Ранее сообщалось, что камеры с функцией распознавания лиц вскоре появятся на Николаевском железнодорожном вокзале.

Также, в мэрии Николаева сообщали, что в 2018 году в городе планируют удвоить количество камер видеонаблюдения, в городском бюджете на эти цели предусмотрено три миллиона гривен. Также обсуждается возможность создания городского дата-центра для управления системой видеонаблюдения и координации действий правоохранительных органов в обеспечении безопасности городской среды.