«Безопасный город»: в Николаеве на «Понтоне» установили камеру видеонаблюдения

В Николаеве на территории общественного пространства «Понтон» установили камеру наблюдения, чтобы отслеживать вандалов.

Об этом Сенкевич написал на своей странице в Facebook.

Такие камеры установлены по программе «Безопасный город», в ближайшее время планируется организовать онлайн-трансляцию в Youtube.

«Недавно молодежные активисты пожаловались мне, что общественное пространство «Понтон», который они создали собственными усилиями на Нижней Набережной, периодически становится «жертвой» вандалов. В последний раз хулиганы осквернили рисунок на воротах, на фоне которого горожане любили делать фотографии», - идет речь в сообщении.

Также сообщается, что уже готов проект на установку 62 камер, 10 из которых - с функцией автоматического распознавания номеров.

«Мы продолжаем устанавливать камеры видеонаблюдения в городе и в ключевых инфраструктурных объектах. Есть уже проектная документация и сметы по установлению камер, распознающих автомобильные номера и лица. Мы ждем финансирования: если депутаты горсовета проголосуют - будут деньги и будут камеры. С нашей стороны все готово, чтобы делать Николаев еще более безопасным и умным городом», - говорится в сообщении.

Напомним, что камеры с функцией распознавания лиц вскоре появятся на Николаевском железнодорожном вокзале.

Также, в мэрии Николаева сообщали, что в 2018 году в городе планируют удвоить количество камер видеонаблюдения, в городском бюджете на эти цели предусмотрено три миллиона гривен. Также обсуждается возможность создания городского дата-центра для управления системой видеонаблюдения и координации действий правоохранительных органов в обеспечении безопасности городской среды.