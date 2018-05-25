В Николаеве пяти воинам АТО вручили сертификаты на квартиры

В Николаеве 24 мая вручили сертификаты на жилье пятерым военнослужащим, которые являются участниками Антитеррористической операции на Востоке Украины.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Церемония прошла в музейном комплексе «Старофлотские казармы» в рамках открытия выставки, посвященной войне на Донбассе.

«К началу мероприятия несколько десятков военнослужащих, представителей местного самоуправления и обычных горожан стали собираться в стенах «Зала славы Николаевщины». Однако в течение 20 минут в помещении стало «яблоку негде упасть». И поэтому людей попросили переместиться на улицу под палящее солнце, чтобы стать участниками официальной части мероприятия. На ней первые лица города и области поблагодарили воинов за мирное николаевское небо. После чего, какое-то время поспорив между собой о том, кто будет вручать сертификаты, все же подарили возможность николаевским бойцам радоваться новым апартаментам», - сообщает издание.

Это были последние пять квартир, которые стали доступными для военнослужащих благодаря программе «Турбота».

Как уточнили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета, сертификаты получили участники боевых действий Сергей Бойко, Сергей Ефремов, Андрей Кучина, Игорь Вишневский и мать участника боевых действий Константина Ковалева Елена.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины вручил николаевскому фристайлисту Абраменко орден «За заслуги» и сертификат на квартиру.