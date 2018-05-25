Возле Николаева горит полигон твердых бытовых отходов

В Николаеве в пятницу, 25 мая, в микрорайоне Большая Корениха загорелся полигон твёрдых бытовых отходов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Как подтвердили редакции в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, сейчас на месте происшествия работают два пожарных отделения.

К тушению пожара привлекли бульдозер и водовоз. Кроме того, привлекли технику частных предприятий для подвоза воды.

Отмечается, что предварительная причина возгорания - нарушение технологического процесса захоронения ТБО.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевской области на 26-28 мая объявлен чрезвычайный, 5-го класса уровень пожарной опасности.