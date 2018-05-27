В Украину не пустили двух представителей российских СМИ, которые ехали на финал ЛЧ

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Украинские пограничники не пропустили на территорию страны двух представителей СМИ из России.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

«Иностранцы прилетели в Киев рейсами из Минска и Тбилиси. Одного из них не пропустили из-за незаконного посещения Крыма, к тому же он получил запрет на въезд сроком на 3 года. Другой россиянин целью визита назвал отдых и просмотр матча Лиги чемпионов, однако в ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы установили его принадлежность к российскому телеканалу Россия. В связи с не подтверждением цели прибытия в Украину мужчину вернули в обратном направлении», – говорится в сообщении.

Напомним, в Лиссабоне во время финала «Евровидения» избили российских журналистов.

Роман Свиридов

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русскийобщество