«Показали свою любовь через танец»: В Николаеве выступил танцевальный коллектив «Грация»

В субботу, 26 мая, в николаевском областном Дворце культуры прошел вечер танцевального коллектива «Грация», который недавно отпраздновал свой полувековой юбилей.

Об этом сообщает интернет-издание Niklife.

В комментарии NikLife руководитель танцевального коллектива «Грация» Роман Гусаков рассказал, что в ярком шоу было задействовано около 150 детей, возрастом от трех до пятнадцати лет.

— Это был юниорский, заключительный концерт в этом сезоне. Были задействованы только дети, взрослые же только открывали концерт. У нас в принципе почти все было готово, мы просто вспомнили и за две недели организовали такой концерт, - рассказал Гусаков.

Также хореограф отметил, что проблем с постановкой танцев не было. Он считает всех своих воспитанников талантливыми и поэтому концерт был готов на «раз-два». Танцевальный вечер открывал народный ансамбль бального танца «Грация» имени Владимира Почтаренко. Позже маленькие «звездочки» кружились в вальсе, удивляли присутствующих ярким танго, а также зажгли огонек в сердцах родителей с помощью «неудержимого» джайва.

Ранее сообщалось, что в николаевском Областном дворце культуры прошел концерт, посвященный «Дням грузинской культуры».