На Николаевщине рыбаки соревновались в ловле хищной рыбы

На минувших выходных, 26 и 27 мая, в городе Новая Одесса Николаевской области состоялись соревнования среди рыбаков по ловле хищной рыбы.

Об этом сообщает Николаевский рыбный патруль на своей странице в Facebook.

«Вот он – долгожданный «распрет» (снятие запрета на ловлю с лодки, – ПН) для рыбаков-любителей! На протяжении двух дней – 26 и 27 мая – в городе Новая Одесса проходили соревнования по ловле хищника. В первый день в соревнованиях, которые проходили в районе городской спасательной станции под наблюдением инспекторов Николаевского рыбоохранного патруля, приняло участие 15 команд (экипажей). Несмотря на погодные условия, некоторым рыбакам сопутствовала удача. После измерения улова (щука и окунь) рыба была выпущена в среду обитания», – говорится в сообщении.

Напомним, на Николаевщине водная полиция выписала админпротокол водолазу, который во время запрета словил более сотни раков.