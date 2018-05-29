В Париже мигрант спас ребёнка, который повис на балконе - в сети его прозвали «Человеком-пауком»

В Париже 22-летний малийский мигрант Мамуд Гассам спас четырёхлетнего ребёнка, который повис на балконе одного из зданий.
Об этом сообщает Tjournal.
Так, увидев, как маленький мальчик висит на балконе и может сорваться, Мамуд забрался по фасаду дома и перехватил ребёнка из рук мужчины, который удерживал его. В ходе общения с журналистами, мигрант рассказал, что шёл в ресторан, чтобы посмотреть с друзьями футбольный матч.
- Я люблю детей, и не хотел, чтобы мальчик пострадал. Я побежал и начал искать способы спасти его. Слава богу, что я смог забраться по балконам, — сказал он.
Происходящее сняли на видео прохожие и опубликовали в соцсетях, где малийца прозвали «Человеком-пауком» за умение так быстро взбираться по стенам.
Holy shit, this guy is amazing. What a hero. https://t.co/XVWbaULkFp pic.twitter.com/hHnF150XL5— Hannah Jane Parkinson (@ladyhaja) 27 мая 2018 г.
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон пригласил молодого человека посетить Елисейский дворец, чтобы поблагодарить его от лица всех французов. А мэр Парижа Анн Идальго позвонила ему, чтобы лично поблагодарить за поступок. Она сказала, что «Париж поддержит его желание жить здесь».
Ранее сообщалось, что в Киеве 15-летний подросток Андрей Буртовой спас жителей горящего дома, рискуя своей жизнью.