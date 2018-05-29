В Париже мигрант спас ребёнка, который повис на балконе - в сети его прозвали «Человеком-пауком»

В Париже 22-летний малийский мигрант Мамуд Гассам спас четырёхлетнего ребёнка, который повис на балконе одного из зданий.

Об этом сообщает Tjournal.

Так, увидев, как маленький мальчик висит на балконе и может сорваться, Мамуд забрался по фасаду дома и перехватил ребёнка из рук мужчины, который удерживал его. В ходе общения с журналистами, мигрант рассказал, что шёл в ресторан, чтобы посмотреть с друзьями футбольный матч.

- Я люблю детей, и не хотел, чтобы мальчик пострадал. Я побежал и начал искать способы спасти его. Слава богу, что я смог забраться по балконам, — сказал он.

Происходящее сняли на видео прохожие и опубликовали в соцсетях, где малийца прозвали «Человеком-пауком» за умение так быстро взбираться по стенам.

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон пригласил молодого человека посетить Елисейский дворец, чтобы поблагодарить его от лица всех французов. А мэр Парижа Анн Идальго позвонила ему, чтобы лично поблагодарить за поступок. Она сказала, что «Париж поддержит его желание жить здесь».

Мамуд Гассам

Ранее сообщалось, что в Киеве 15-летний подросток Андрей Буртовой спас жителей горящего дома, рискуя своей жизнью.