Жители Тернополя на коленях встретили машину с телом подполковника спецназа СБУ, погибшего на Донбассе

В Тернополе около полуночи 28 мая горожане встретили автомобиль, который привез в город тело трагически погибшего на Донбассе подполковника СБУ Руслана Муляра.

Об этом сообщает местное управление СБУ на своей странице в Facebook.

Накануне во время выполнения боевого задания Руслан вместе с боевыми побратимами из спецназа «Альфа» попал под артиллерийский обстрел. Погибли два военнослужащих «Альфы», еще один был тяжело ранен.