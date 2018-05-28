Жители Тернополя на коленях встретили машину с телом подполковника спецназа СБУ, погибшего на Донбассе

В Тернополе около полуночи 28 мая горожане встретили автомобиль, который привез в город тело трагически погибшего на Донбассе подполковника СБУ Руслана Муляра.
Об этом сообщает местное управление СБУ на своей странице в Facebook.
Накануне во время выполнения боевого задания Руслан вместе с боевыми побратимами из спецназа «Альфа» попал под артиллерийский обстрел. Погибли два военнослужащих «Альфы», еще один был тяжело ранен.
«Несмотря на поздний час, друзья, коллеги, ветераны АТО, волонтеры, активисты общественных объединений и просто неравнодушные жители Тернополя пришли встретить Героя и отдать ему последний долг. Став на колено, жители Тернополя под руководством святых отцов помолились за душу офицера спецслужбы, который отдал свою жизнь за мирное будущее независимой Украины», - сообщили в СБУ.