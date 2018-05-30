На Николаевщине на трассе Н-11 оборудуют площадку под габаритно-весовой комплекс

В Николаевской области на участке автодороги Н-11 «Николаев-Днепр» вблизи Баштанского кольца оборудуют площадку под габаритно-весовой комплекс.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Валентин Гайдаржи.

«Вместе с сотрудниками Службы автомобильных дорог в Николаевской области, представителями управления инфраструктуры ОГА, Укртрансбезопасности и общественных организаций провели выездное совещание. Проверили ход работ по обустройству площадки для ГВК на участке автодороги Н-11 вблизи Баштанского кольца. По информации руководства САД, работы планируют закончить уже к обеду 30 мая».

«О работе действующего пункта ГВК на Н-24 («киевская» трасса – ПН). Активное участие в осуществлении контроля работы комплекса приняли представители общественных организаций, специалисты САД и ОГА. Отмечу, что результаты работы ГВК пока не являются удовлетворительными. На выездном совещании также подняли вопрос ремонта дорог. Продолжается аварийно-ямочный ремонт на дорогах М-14, Н-24, Т-15-07 (дорога на Очаков – ПН). Ведутся работы по регенерации и укладке нижнего слоя на Н-11, продолжаются работы на Т-15-08 (дорога на Снигиревку – ПН) – укладке верхнего слоя и обустройству обочин», - рассказал Гайдаржи.

Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Н-24 «Николаев-Благовещенское» фуры отказываются проходить весовой контроль.