Украинцам будут компенсировать деньги за няню, - Гройсман

С 2019 года правительство будет компенсировать семьям средства на оплату няни для ребенка.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает «Интерфакс-Украина».

- Вводим такое понятие, как муниципальная няня. Когда вы нанимаете няню для присмотра за своим ребенком, мы будем вам компенсировать около 1.5 тысяч гривен каждый месяц, — сказал он.

По словам Гройсмана, украинцев должно быть больше. Поэтому власть будет принимать ряд решений, которые позитивно повлияют на рождаемость. В частности, с 1 сентября украинским семьям будут дарить бейбибоксы.

- Они собраны с любовью для того, чтобы на первых этапах жизни ребенка у мамы и семьи было все необходимое, чтобы присматривать за ним. Такая традиция есть во многих западных странах и наше правительство вводит эту традицию в Украине для поддержания рождаемости, — пояснил премьер министр.

Напомним, ранее Гройсман поддержал законопроект об обязательности вакцинации.