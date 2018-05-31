В Николаевской ОГА уже создали управление молодежи и спорта - и.о. главы назначен экс-замначальника отдела спорта

Евгений Шевченко (слева на фото) В Николаевской областной государственной администрации уже реорганизован отдел по вопросам физической культуры и спорту и создано управление молодежи и спорта.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказал заместитель главы Николаевской ОГА Евгений Шевченко.

Как известно, ранее профильная комиссия облсовета «зарубила» вопрос реорганизации отдела спорта в Николаевской ОГА. А начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта Николаевской облгосадминистрации Александр Садовский написал заявление на увольнение.

Как отметил Шевченко, отдел был реорганизовано два с половиной месяца назад и стал управлением молодежи и спорта. Исполняющим обязанности начальника данного управления на сегодняшний день является Виктор Гинкул, который ранее был на должности заместителя начальника отдела по вопросам физической культуры и спорта облгосадминистрации.

– Месяца два назад было подписано распоряжение о создании и реорганизации управления молодежи и туризма. У нас был, к сожалению, отдел спорта, который был реорганизован, и у нас сейчас есть управление молодежи и спорта, в которое входит весь отдел туризма, – рассказал Шевченко. – Со дня-на день мы ждем разъяснения из Госслужбы по проведению конкурса на должности руководителя и заместителей, поэтому пока этого разъяснения нет, мы не можем провести конкурс.

По мнению замглавы ОГА, работа отдела по вопросам туризма была «провальной».

– Мы считаем, что реорганизация имеет гораздо больше плюсов, потому что Николаевская область, которая воспитывает Олимпийских чемпионов, чемпионов мира и чемпионов Европы в свое время имела только отдел спорта, – отметил он.

– Мы уверены, что для более динамичной и комфортной работы должна быть налажена связь с Министерством молодежи и спорта – теперь у нас есть управления молодежи и спорта. Туризм (отдел туризма, – прим. ПН) никуда не делся – он есть. Мы сейчас объявляем конкурсы на должности специалистов, главных специалистов. На данный момент в управлении 12 человек должно быть. На сегодняшний день там работает, если я не ошибаюсь, восемь: нет руководителя, нет одного заместителя, и два или три главных специалиста. То есть процесс идет. Нам самое главное – это получить разъяснения из Госслужбы о проведении конкурса на руководителя и заместителей, – подытожил Шевченко.

Напомним, что заместитель главы Николаевской Облгосадминистрации раскритиковал начальника управления по вопросам молодежи и туризма Александра Максименко за неэффективную работу.