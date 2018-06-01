Спасатели приглашают николаевцев на семейный праздник и яркое шоу

В Николаеве 2 июня состоится пожарно-спасательное шоу «Сделаем жизнь безопасной».

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Праздничная программа приурочена к Международному дню защиты детей. Программа начнется в 11:00 на улице Соборной, на квартале между улицами Никольская и Спасская.

«Детей ждет веселый, оригинальный, полезный и неповторимый праздник. В программе представлены: выступления творческих коллективов, команды-победителя конкурса дружин юных пожарных, конкурсы и викторины, демонстрация специальной и пожарной техники и оборудования. Каждого маленького посетителя будут ждать сладкие подарки и сувениры. Приглашаем всех желающих насладиться праздничной атмосферой!» - сообщили в службе спасения.

Напомним, что ранее в Николаеве ГСЧС проверила пляжную зону на Намыве.