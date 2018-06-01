Николаевские врачи спасли гражданина Франции, у которого случился инсульт

В Николаеве врачи областной клинической больницы спасли 70-летнего гражданина Франции, у которого случился инсульт.

Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.

26 мая бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу 70-летнего мужчину в тяжелом состоянии. Диагностировав инсульт, врачи оперативно провели все необходимое дополнительное обследование, привлекли узких специалистов и приступили к лечению. Как рассказывает заведующий реанимационным отделением Вадим Кузьменко, оказалось, что мужчина является гражданином Франции и приехал в Николаев в гости.

До 29 мая медикам удалось стабилизировать состояние его здоровья и сейчас его оценивают как средней тяжести. Пациента готовят к переводу в неврологическое отделение для дальнейшего лечения, постоянного мониторинга состояния и медицинского наблюдения. Уже восстановлены двигательные функции, есть значительное улучшение.

В ближайшем будущем, как только это позволит его состояние здоровья, мужчину транспортируют по месту жительства, где он будет проходить реабилитационный и восстановительный период.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевские врачи благодаря неравнодушным донорам спасли многодетную мать и ее новорожденную дочь.