Отряд спецназовцев из батальона «Николаев» сменил коллег в зоне проведения ООС

29 мая в очередную командировку в зону проведения операции Объединенных сил отправился отряд спецназовцев батальона патрульной полиции особого назначения «Николаев», чтобы заменить на боевом посту своих коллег.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

Правоохранители в очередной раз отправились на восток страны, чтобы поддерживать общественный порядок и защищать права граждан. В командировке полицейские работают на блокпостах, осуществляют проверку граждан и транспортных средств на предмет выявления и недопущения незаконной перевозки оружия и боеприпасов.

Уже на следующий день домой вернулись те правоохранители, которые в течение двух месяцев охраняли правопорядок в зоне проведения операции объединенных сил.

Напомним, в Николаеве 20 полицейских присягнули на верность Украине и приступили к службе.