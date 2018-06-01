В центре Николаева убрали еще несколько незаконных «будок»

В Николаеве 1 июня Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции продолжил уборку незаконных МАФов.

Об этом сообщается на странице «Сенкевич» в Facebook.

Киоски убрали на перекрестке улиц Декабристов и Потемкинской, а также на Соборной.

«Некоторые люди, которые самовольно установили киоски, понимая необратимость демонтажа, убирают их сами, мы только приветствуем. Между тем у меня просьба к людям, которые звонят моим подчиненным с предложениями «решить вопрос» по тому или иному киоску: не тратьте впустую свое время, потому что это наша единственная и четкая позиция – все должны быть в равных условиях и одинаково равны перед законом, независимо от того, кто за кем стоит. Работаем дальше!» - отмечено в сообщении.