В Македонии прошел многотысячный протест из-за попыток переименования названия страны

В столице Македонии Скопье прошел многотысячный протест, организованный правой оппозицией, в котором приняли участие недовольные попытками изменения названия страны для урегулирования конфликта с Грецией.

Об этом сообщает DW.

Тысячи сторонников правой македонской оппозиции вышли на улицы Скопье в субботу, 2 июня, на протест против планов по изменению названия страны. Соседняя Греция требует перестать употреблять название «Македония», поскольку так называется одна из ее провинций. Недовольные также требовали досрочных выборов на фоне ослабления экономики.

Сообщается, что протестующие собрались перед правительственным зданием с флагами Македонии и оппозиционной партии Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия македонского национального единства.

Лидер партии Христиан Микоски пообещал, что ВМРО-ДПМНЕ не будет поддерживать изменения в Конституции относительно переименования страны.

В начале года десятки тысяч людей протестовали в греческих Салониках против употребления названия «Македония» относительно Бывшей Югославской Республики Македония. Афины и Скопье в начале года договорились возобновить усилия, направленные на урегулирование 25-летнего спора. Греция настаивает, что Македония присвоила название в одной из северных греческих провинций, к которой также относится город Салоники, и поэтому блокирует диалог по вступлению страны в НАТО и ЕС. Среди прочих рассматриваются варианты «Новая Македония», «Верхняя Македония» или «Северная Македония». Ожидается, что любое предложение должно пройти через одобрение парламентом и референдумом.

Напомним, 27 мая в Мадриде прошла многотысячная демонстрация против корриды, организованная движением «Бой быков – насилие».