«С такой поддержкой у меня должно всё получиться!», - девушка из Николаева, которой во второй раз диагностировали рак нуждается в помощи

Жительнице Николаева, которой во второй раз диагностировали рак, требуется 40 тысяч долларов прохождения химиотерапии в Израиле. На данный момент удалось собрать половину нужной сумы.

Об этом Юлия Филина написала на своей странице в Facebook.

Напомним, что в середине 2016 года у Юлии диагностировали рак молочной железы (карциному) 2 стадии, после чего в начале сентября была сделана операция, и началось долгое и очень затратное лечение, которое закончилось весной 2017 года. Но в 2018 году Юлии снова поставили диагноз: рак.

На сегодня, у девушки в лечении прослеживается положительная динамика.

«Вчера была консультация с моим израильским доктором. Явная положительная динамика. Некоторые метастазы исчезли, другие уменьшились. Кости начали восстанавливаться там, где были раньше поражены раком. Мы в положительном шоке. Лечение и специальное питание работают. Надежда становится всё крепче! Доктор сказала продолжать!», - рассказала Юлия.

Также Юлия сообщила, что для лечения нужно ехать в Израиль, где ее ждет еще 6-9 химиотерапий.

«Мне потребуется посетить Израиль для лечения ещё не единожды и, посчитав примерные затраты на поездку, анализы, консультацию, препараты и процедуры, мы с супругом пришли к выводу, что полная стоимость лечения составит не менее 40 тысяч долларов. Половина уже собрана благодаря неравнодушным, добрым и отзывчивым людям!» - пишет она.

Реквизиты для сбора средств:

ПриватБанк:

Филина Юлия Анатольевна

4149625811403060