С начала года жители Николаевщины выплатили свыше ₴2 миллиардов налоговых платежей

С начала 2018 года в местные бюджеты Николаевщины поступило свыше 2 миллиардов гривен налоговых платежей (на 283 миллиона гривен больше поступлений соответствующего периода 2017 года).

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области.

По словам начальника управления Владимира Копицы, наиболее весомой составляющей местных бюджетов региона являются поступления по налогу на доходы физических лиц, которого за 5 месяцев мобилизовано на сумму 1,36 миллиарда гривен, что почти на 245 миллионов гривен больше, чем за 5 месяцев прошлого года.

Он отметил, что они обеспечили в местные бюджеты платы за землю в сумме 227 миллионов гривен, единого налога в сумме 274 миллионов гривен, акцизного налога с реализации субъектами хозяйственной деятельности розничной торговли подакцизными товарами - 64,5 миллионов гривен, налога на недвижимое имущество, отличного от земельного участка - 32,5 миллионов гривен.

Также Копица подчеркнул, что показатели поступлений в местные бюджеты с начала 2018 года свидетельствуют о качественном администрировании налогов, сборов, обязательных платежей, сервисном обслуживании плательщиков, создании благоприятных условий для ведения хозяйственной деятельности в регионе, а также о добросовестном отношении бизнеса к уплате налогов.

- От уровня бюджетной дисциплины субъектов хозяйственной деятельности Николаевщины зависит и финансовая самодостаточность региона. Ведь, значительная часть оплаченных налогов остается «на местах» и распределяется органами местного самоуправления на потребности территориальных общин, - сказал он.

В то же время Копица подчеркнул, что руководство ГУ ГФС в Николаевской области уделяет значительное внимание налаживанию отношений с органами государственной власти и органами местного самоуправления с целью достижения позитивных результатов в наполнении доходной части местных бюджетов Николаевской области.

- В процессе взаимодействия проводятся мероприятия относительно применения норм действующего законодательства, в частности, в части оформления и использования земельных участков сельскохозяйственного назначения (паев), установления ставок местных налогов и сборов, легализации рынка труда и тому подобное, - отметил он.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца жители Николаевщины заплатили в местные бюджеты 1,8 миллиона гривен налога на недвижимость.