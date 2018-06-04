В Николаеве апелляционный суд вернул в СИЗО рецидивиста Богомяткова – в ответ он порезал себе шею и руки

В Николаеве в понедельник, 4 июня, Апелляционный суд Николаевской области постановил вернуть под арест рецидивиста Юрий Богомяткова, который подозревается в нанесении множественных ранений спортсмену.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее судья Центрального райсуда Николаева Иван Дирко во время продления меры пресечения Богомяткову назначил ему залог в 88 тысяч гривен, который вскоре внесли и подозреваемый вышел из следственного изолятора на свободу.

На это решение прокуратура подала апелляционную жалобу с просьбой отменить решение судьи Дирко в части возможности внесения залога. При этом Богомятков не появился на заседание 1 июня, и суд поручил полиции доставить подозреваемого под приводом.

Прокурор Андрей Иванов в ходе судебного заседания отметил, что суд первой инстанции ссылался только на показания Богомяткова и пришел к неверным выводам. Он считает, что подозрение мотивировано, а также есть риски, что Богомятков может скрываться при более мягкой мере пресечения от следствия, а также влиять на свидетелей и потерпевшего. Кроме того, прокурор подчеркнул, что Юрий Богомятков может совершить новое преступление и склонен к совершению правонарушений.

Также Иванов не отрицает, что у пострадавшего также был нож, но повреждения ему нанесли другим холодным оружием – согласно выводам экспертизы у пострадавшего глубина ранений 7-10 сантиметров, а найденный нож потерпевшего с клинком не более 7 сантиметров.

Подозреваемый Юрий Богомятков Коллегия судей апелляционного суда Прокурор Андрей Иванов

Адвокаты подозреваемого Алексей Разумовский и Ольга Разумовская Потерпевший Владислав Гуртовенко Представители Нацкорпуса

В свою очередь, адвокаты Ольга Разумовская и Алексей Разумовский отметили, что назначенный залог обеспечивает выполнение подозреваемым возложенных на него обязанностей. Также они отмечали, что подозреваемый и потерпевший оба нанесли друг другу телесные повреждения. Кроме того, защитники отметили, что Богомятков положительно характеризуется по месту жительства, устроился на работу и содержит больную бабушку.

Сам Юрий Богомятков уверял суд в том, что он не собираться скрываться или давить на свидетелей и потерпевшего. Он также заявил, что не согласен с квалификацией, поскольку якобы оборонялся.

В итоге коллегия судей в составе Елены Фарионовой, Владимира Гулого и Оксаны Куценко приняла решение удовлетворить апелляционную жалобу прокурора и отменила залог для Богомяткову.

После этого подозреваемый порезал себе руки и шею. Нанести себе более серьезные ранения ему помешали конвойные. Богомятков успел забрызгать зал заседаний кровью. В суде ждали скорую помощь, чтобы доставить подозреваемого в СИЗО. Приехавшие врачи стали бинтовать Богомяткова.

- Я буду каждый суд вскрываться, пока вы тут кровью не захлебнетесь, - пообещал Богомятков в коридоре суда.

Также он брызгал кровью в прокурора. В итоге подозреваемого забрали в БСМП в сопровождении полиции, а далее его должны увезти в следственный изолятор.

Напомним, что преступление случилось ночью 11 октября 2017 года возле магазина по улице Архитектора Старова. На 22-летнего мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко напали двое грабителей, ему нанесли 15 ножевых ранений. Одного из подозреваемых задержали, вторым подозреваемым в этом преступлении был Юрий Богомятков, которого объявили в розыск. 9 февраля этого года подозреваемого Богомяткова задержали.

Ранее он уже был дважды судим за нанесение тяжких телесных повреждений. Он известен как один из убийц дальнобойщика Олега Шевчука – в январе 2013 года группа лиц избила Шевчука возле магазина и дальнобойщик умер от полученных травм. Милиция задержала четверых человек по подозрению в совершении этого преступления, однако прокуратура двоих сразу же отпустила, а Центральный районный суд остальным двум отказался принимать меру пресечения в виде содержания под стражей. В итоге за убийство Шевчука осудили только Богомяткова. Затем осужденный Богомятков подал заявление о пересчете срока его заключения согласно «закону Савченко», из-за чего освободился намного раньше.