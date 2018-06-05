«Я желаю успехов городу, и буду максимально помогать»: Мэр Львова хочет, чтобы в Николаеве процветали кораблестроение и IT-технологии

Мэр Львова Андрей Садовый готов сотрудничать с Николаевом и считает, что в Николаеве должно развиваться кораблестроение и сфера IT-технологий.

Об этом сообщает «NikLife».

«Во-первых, Николаев - это город кораблестроителей. Я думаю, что эта отрасль должна иметь динамику положительную, рано или поздно. Потому что есть люди, которые имеют эту славную профессию. Это промышленный город. И это город, где очень много мудрых и талантливых людей. Во-вторых, сегодня во Львове 30 тысяч человек работают в области IT. Чтобы вы понимали средняя зарплата ориентировочно 1800 $. IT не появляется на пустом месте, это просто мудрые люди. Поэтому я думаю, этот кластер также может иметь очень большой успех в Николаеве, однозначно. Надо смотреть, что у вас должно развиваться и на это делать ставки. Должна быть четкая стратегия, а, насколько я знаю, Саша (Сенкевич - ред.) ее четкую имеет. Каждый город имеет свою специфику. Любая работа, которую делаешь с полной энергией, она дает результат», - поделился Садовый.

Более того, политик подчеркнул, что верит в Николаев и готов максимально помогать ему с развитием.

«Я желаю успехов городу, и буду максимально помогать с этим. Все зависит от меня лично, с точки зрения нашего опыта готовы сотрудничать, помогать. Николаев для меня очень важный город, и я хочу, чтобы там был успех», - сказал мэр Львова.

Также, издание отмечает, что во время общения Садовый упомянул о том, что держит связь с николаевскими чиновниками и собирается поделиться с ними опытом города Львова по поведению с бездомными животными и восстановления брусчатки в городе.

Отметим, что мэр Николаева Александр Сенкевич на выборах выдвигался от партии «Самопомощь», лидером которой является Андрей Садовый.

Напомним, что в Николаеве создали IT-кластер, чтобы вместе решать проблемы города. Также, задолженность по зарплатам перед работниками Николаевского судостроительного завода (бывш. Завод им. 61 коммунара) по состоянию на май 2018 года составляет 30 миллионов 423 тысячи гривен.