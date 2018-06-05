«Нельзя сделать проект, а потом окажется, что это не нужно»: о проблеме подтопления Намыва в мэрии знали с 2009 года

Депутаты Николаевского горсовета от фракции «Наш край» Сергей и Вячеслав Карцевы, а также Сергей Мотуз недовольны тем, что управление экологии не занималось проверкой уровня подтопления береговой части микрорайона Намыв на протяжении девяти лет.

Об этом стало известно во вторник, 5 июня во время круглого стола по вопросам реализации проекта укрепления береговой части микрорайона Намыв путем строительства набережной для предотвращения размывания.

Так, начальник отдела экологии Николаевского городского совета Виктория Корчагина сообщила, что проблема с подтоплением существует с 2009 года, при этом на уточняющий вопрос на сколько в среднем уменьшилась набережная она ответить не смогла, так как за этот период соответствующие замеры не проводились.

- Проблема с размыванием территории района Намыв это не проблема, которая возникла недавно. Про нее начали говорить еще в 2009 году, когда были обращения граждан и совещания, на которых было принято, что необходимо изучить эту проблему. И в 2010 году был проведен мониторинг ситуации амброзии и было установлено, что постепенно происходит подмывание и разрушение береговой линии, - сообщила Корчагина.

Также по ее словам, в 2016 году были выделены деньги на разработку проекта по укреплению береговой линии.

- В данном проекте на сегодня предусмотрено строительство подпорной стены и бун (конструкция для волнорезов, чтобы не вымывался песок), а после этого непосредственно устройство набережной, - добавила начальница отдела экологии.

При этом на уточняющий вопрос Сергея Карцева, на сколько в год размывается набережная ни проектант, ни начальник отдела экологии ответить не смогли.

- Этого сказать нельзя, каждый раз по разному и смотря с какой стороны ветер… точного места сказать невозможно – за год может много забрать, а может и нет, - прокомментировал проектант

- Как такого, ежегодного мониторинга не проводилось. В каких-то показателях сказать сложно, так как конкретно мониторинг проводился в 2010 году, - заявила Корчагина.

В свою очередь, проект на 2016 год стоил около 17 миллионов гривен, теперь же спустя два года, проект подорожал и необходимо провести перерасчет сметы, что и собираются делать проектанты и в отделе экологии, чтобы заняться реализацией проекта в 2019 году.

- На данное время денег на реализацию проекта нет… Подадим бюджетный запрос на следующий год, - сказала Корчагина о своем виденье решения проблемы с бюджетированием проекта.

При этом на уточняющий вопрос журналиста, почему только спустя 9 лет поняли, что нужно бороться с этой проблемой, Виктория Корчагина отметила, что процесс разработки проекта не быстрый.

- Были проведены исследования, были предпроектные работы, разработали проект. Она решается постепенно, нельзя сделать проект, а потом окажется, что это не нужно, - заявила начальница отдела экологии.

Члены комиссии предложили сделать некий план действий, в котором будут такие пункты как перерасчет сметы, проведение экспертизы и другие моменты, которые помогут выйти на 2019 год с бюджетным вопросом. В частности, Виктория Корчагина отметила, что на подготовку такого алгоритма действий у отдела уйдет не больше 10 дней, а на проведение самой экспертизы около 55 дней.

Напомним, что жители микрорайона Намыв в Николаеве просят городские власти решить проблему из-за угрозы подтопления береговой линии, а в мэрии отвечают, что существует проблема с финансированием берегоукрепляющих работ стоимостью 15 миллионов гривен.