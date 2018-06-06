Директор Николаевского русдрама больше года занимается восстановлением документации после увольнения Кравченко: «Я должен привести все в норму закона»

Художественный руководитель Николаевского русского драматического театра Артем Свистун больше года пребывания на должности директора занимался восстановлением документов на земельный участок и технического паспорта на театр, которые по непонятным причинам отсутствовали.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

- Самое главное - это приведение все в норму закона: и хозяйственной деятельности, и административной структуры. Сейчас у нас проходит аудит проверка, работа с документами, - сообщил Свистун.

Также художественный директор отметил, что на сегодняшний день идут проверки по деятельности театра за последние четыре года.

- Потому что, к сожалению, я принял театр без документов, без каких либо вопросов и актов на землю. Естественно, я как молодой руководитель должен привести все в норму закона. Проверка все покажет. Был сделан паспорт БТИ, документы на земельный участок, которые отсутствовали. Вопросы по котельным, по технике безопасности, по утеплению, пропитке декорации и сцены, которых долгое время не было. И конечно, это большие финансовые затраты. Мы своими силами смогли закрыть многие проблемные вопросы, но остается еще много потребностей, - добавил Артем Свистун.

Напомним, что в октябре 2016 года в конкурсе на должность художественного руководителя Николаевского академического художественного русского театра победил Артем Свистун, являющийся на тот момент директором-распорядителем этого театра. Решение было принято на повторном заседании конкурсной комиссии в Николаевской ОГА по избранию руководителя театра. В итоге тайного голосования за кандидатуру Свистуна проголосовали шесть членов конкурсной комиссии, а за его оппонента Николая Кравченко – три.

Позже уже экс-руководитель Николай Кравченко подал в суд на Николаевскую областную государственную администрацию, пытаясь обжаловать решение конкурсной комиссии, согласно которому конкурс на занятие его должности выиграл Артем Свистун.

В итоге, 20 ноября 2017 года, Апелляционный суд Николаевской области признал незаконным решение Николаевского областного совета и изменил причину, по которой был уволен художественный руководитель Николаевского академического художественного русского драматического театра Николай Кравченко.