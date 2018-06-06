В США актер Шварцнегер посетил в больнице украинского боксера Ломаченко

Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер неожиданно для украинского боксера Василия Ломаченко навестил его в больнице.

Об этом сообщает «NikSport».

Шварценеггер спросил в украинца, как проходит восстановление после операции на плече. Также он спросил в украинца, как он дрался с поврежденной рукой, на что Ломаченко в шутку ответил:

- У меня есть вторая рука.

Добавим, Ломаченко сейчас находится в одной из больниц Лос-Анджелеса, где его прооперировали 31 мая.

Напомним, ранее Украинский боксер Ломаченко нокаутировал Линареса и завоевал чемпионский пояс в третьей весовой категории.