В Николаеве наградили отличившихся полицейских

В Николаеве 6 июня вручили награды и поощрили полицейских, которые отличились на службе и вне ее.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейских отметили во время расширенного совещания руководства Главного управления Национальной полиции в Николаевской области. За победу в турнире по рукопашному бою на Кубок Президента Украины инспектору отдела николаевского управления «КОРД» майору Ярославу Рытко вручили почетную грамоту.

Наручные часы вручили участковому офицеру Березанского отделения полиции Алексею Костыркину, который сам задержал мужчину, подозреваемого в убийстве тестя, и старшему инспектору по особым поручениям отдела противодействия киберпреступности майору Андрею Деминскому, благодаря которому четырем лицам объявлено о подозрении в 145 эпизодах уголовных производств.

Награжден знаком отличия МВД Украины «За отличие в службе» старший оперуполномоченный Центрального отдела полиции майор Геннадий Блануца, а грамотой МВД Украины – заместитель начальника Заводского отдела полиции подполковник Сергей Загарий и старший оперуполномоченный Центрального отдела полиции капитан Богдан Кирилюк.