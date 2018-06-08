При перераспределении бюджета Николаева на 2018 год заложили ₴31,5 миллионов на троллейбусную линию на Намыве

Александр Сенкевич Депутаты Николаевского горсовета во время 38-й сессии выделили 31,5 миллионов гривен для проведения троллейбусной линии в микрорайоне Намыв.

Об этом стало известно в четверг, 7 июня.

После заседания сессии в программе «Добрый вечер» на телеканале Нис-ТВ с мэром Александром Сенкевичем, ведущий программы отметил, что этот вопрос поднимался и ранее, но в бюджет 2018 года не прошел.

- Я хочу сказать, что был проведен тендер, наконец с четвертого раза определили победителя, заключили договор, выделили предоплату и в конце года предоплату забрали у компании. Компания не тратила эти деньги, потому что понимала, что эти деньги заложат в 2018 год. Действительно в 2018 году не заложили ни копейки денег. Интерес этой всей истории в том, что в ней порядка половины денег занимает обустройство подстанции, - заявил Сенкевич.

Сенкевич добавил, что около 12 миллионов гривен только уйдет на приобретение тяговой подстанции для «Электротранса».

- К сожалению, это не штучный объект, который можно просто купить, это объект, который изготавливают под конкретного клиента. Срок изготовления порядка от пяти до шести месяцев. Поэтому, в то время как мы будем заниматься обустройством самой линии, столбов, опор и так далее, будет готовиться эта вся линия, - рассказал он.

На вопрос ведущего по поводу того, что ранее данный проект поддавался критике, городской голова заявил, что «это не проект Сенкевича, это проект горожан», ведь достаточно много жителей Намыва просили его внедрить.

Ранее сообщалось, что 7 июня прошла сессия Николаевского горсовета, где перераспределили более 200 миллионов гривен Николаева на 2018 год.

Также добавим, что коммунальное предприятие «Капитальное строительство города Николаева» провело повторные торги на работы по строительству новой троллейбусной линии вдоль микрорайона «Намыв». Это строительство обойдется в 28 миллионов гривен. Но при этом три депутата горсовета сомневались, что надо вести линию троллейбуса на Намыв – якобы она помешает пляжникам.