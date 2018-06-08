Совет прокуроров определился с кандидатурой на должность руководителя Баштанской местной прокуратуры

Заседение Совета прокуроров Украины Совет прокуроров Украины рекомендовал Виту Денисенко на должность руководителя Баштанской местной прокуратуры.

Об этом свидетельствует решение СПУ от 6 июня.

При этом Совет прокуроров также снова отказал в этой должности прокурору Максиму Олефиру.

Далее Совет прокуроров направит рекомендацию о назначении руководителя местной прокуратуры Генпрокурору, который уже должен принять итоговое решение о назначении.

Отметим, что ранее Вита Денисенко занимала должность первого заместителя руководителя Вознесенской местной прокуратуры.

Напомним, что 19 апреля Совет прокуроров отказал в этой должности прокурорам Олегу Бондару, Павлу Лозицкому и Максиму Олефиру.

Отметим, что как сообщал в своем блоге на «Преступности.НЕТ» журналист Тарас Леонтян, прокурор Николаевской области Тарас Дунас поддерживал на вакантную еще с декабря 2017 года должность руководителя Баштанской местной прокуратуры кандидатуру Олега Бондара.

В то же время Дунас выступал против назначения на это место Максима Олефира, который самостоятельно предложил свою кандидатуру Совету прокуроров. Также журналист сообщал о вероятной помощи Максиму Олефиру со стороны его влиятельного отца и экс-главы Ленинского райсуда Николаева Николая Олефира.