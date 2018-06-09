Рассекреченные документы показали, что Чернобыльская катастрофа не была случайной, - директор архива

Рассекреченные документы Отраслевого государственного архива СБУ относительно аварии на ЧАЭС показывают, что Чернобыльская катастрофа не была случайной.

Об этом рассказал директор архива Андрей Когут, сообщает «Радио Свобода».

Он обращает внимание, что информацию о проблемах на станции докладывали еще до аварии.

- Понимание того, что это происходило еще до 1986 года, является чрезвычайно важным, так как эти документы показывают, что Чернобыльская катастрофа не была случайной. Мы можем говорить о том, что эта авария была, к сожалению, запрограммирована еще задолго до 1986, потому что отношение коммунистического режима, который принимал решение о строительстве ЧАЭС, ее сооружение и то, каким образом происходило строительство, привели к тому, что фактически невозможно было избежать этой аварии.

- К 1986 году был целый ряд неисправностей и нарушений на ЧАЭС. То, что отражено в этих докладных, объясняет, почему в 1986 году перекрытие не выдержало. Прежде всего, речь идет о проблемах с самой конструкцией. Это была одна из первых АЭС, которые строились по блочной системе, то есть каркас реактора был не полностью литой из бетона.

- Оказалось, что бетон был ненадлежащего качества, не такой марки, как было нужно. К тому же он заливался не так, как это предполагали технические нормы, были трещины и пробелы между различными блоками. То есть вот это разгильдяйство привело к тому, что перекрытие не выдержало и рухнуло внутрь. Вся эта информация есть в этих докладных, которые КГБ писало, прежде всего, в Центральный комитет коммунистической партии, - рассказал Когут.

После аварии и празднования 1 мая коммунистическому руководству передавали информацию, что обнаружили машину под Киевом с огромным радиоактивным фоном, костюмы детей, участвовавших в первомайской демонстрации, после сдачи имели огромный радиоактивный фон.

- Именно информирование КГБ еще до 1 мая показывает, что режим знал о том, что происходит, о том, какие есть угрозы, но одновременно оттянул решение об эвакуации и провел не только первомайскую демонстрацию, но и ряд других мероприятий. То есть это является важным свидетельством того, что для партии было важно показать, что режим является сильным, что «коммунизм всегда с нами», а жизни людей, которые участвовали в этом, с ними не считались, - сказал Андрей Когут.

Напомним, что ранее в Чернобыле нашли обломок вертолета, который ликвидировал аварию и потерпел крушение.