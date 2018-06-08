В Сингапуре полицейские задержали двойника диктатора Ким Чен Ына

В Сингапуре задержан двойник диктатора КНДР Ким Чен Ына.
Об этом сообщает Reuters.
«Они хотели узнать, что у меня про политические взгляды и связан ли я с протестами в других странах», — рассказал двойник Ына.
Известно, что австралийского двойника лидера Северной Кореи с псевдонимом Говард Икс задержали на пару часов. Комик гулял по улицам, здороваясь и фотографируясь с прохожими.
По словам двойника Ким Чен Ына, полицейские пожурили его за то, что сейчас «не самое удачное время» для таких шуток.
Напомним, ранее Российские СМИ дорисовали Ким Чен Ыну улыбку на встрече с Лавровым.