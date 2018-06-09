В пятницу, 8 июня, США перебросили в Украину самолеты для заправки стратегических бомбардировщиков КС-135 Stratotanker.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Воздушных сил США в Европе и Африке.

На борту самолетов-заправщиков КС-135 Stratotanker ВВС США, которые прилетели во Львов, находится порядка 150 членов экипажа и персонал.

«Переброска KC-135 в Украину является частью стратегии США по защите европейских союзников, укреплению безопасности в Восточной Европе и повышению уровня военного взаимопонимания между союзниками и партнерами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты используют для увеличения дальности полетов стратегических бомбардировщиков. Полёты они будут совершать в рамках учений.

Ранее сообщалось, что НАТО создаст дополнительные 30-тысячные силы быстрого реагирования в Европе на случай нападения со стороны России.