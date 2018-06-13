Экспертиза показала, что на николаевских пляжах лучше не купаться – в воде слишком много кишечной палочки

Лабораторные исследования показали, что на пляжах в Николаеве показатель индекса ЛКП (лактозоположительных кишечных палочек) превышает санитарно-гигиенические нормативы.

Об этом сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета.

Государственное учреждение «Николаевский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» провело отбор проб и лабораторные исследования речной воды в местах массового отдыха. Норма составляет 5000 на литр. В воде на николаевских пляжах показатели следующие:

- на пляже «Чайка» в Корабельном районе – 13 тысяч; - в районе Яхт-клуба – 13 тысяч; - в районе зоны отдыха «Намыв» - 24 миллиона.

В районе зоны отдыха «Намыв» зафиксировано превышение индекса колифага в пять раз (500 при норме 100 на литр).

Управление Госпродпотребслужбы в Николаевской области рекомендовало временно воздержаться от купания до улучшения результатов санитарно-микробиологического исследования речной воды.

Напомним, что в Николаеве как места массового отдыха на воде определили пляжи «Стрелка» и «Прибой» в Центральном районе, пляж «Чайка» в Корабельном районе и береговую зону на улице Лазурной на Намыве.

Справка:

Колифаги – являются индикаторами качества воды (степени очистки воды) из-за сходства с кишечными вирусами. Они заражают бактериальную клетку, размножаются в ней и убивают её.