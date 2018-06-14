В центре Николаева проводят ямочный ремонт дороги «для предупреждения ДТП»

В центре Николаева, на улице Лягина проводят ямочный ремонт с целью предупреждения аварийных ситуаций.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В комментарии изданию заместитель начальника отдела координации и общественных связей департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Лариса Зайцева сообщила, что ремонт проводится по требованию Национальной полиции.

— Ремонт на улице Лягина проводится по требованию Национальной полиции как предупреждение возникновения и ликвидации существующих мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, - сказала Лариса Зайцева.

Исходя из тендера, опубликованного в системе публичных закупок Prozorro, заказчиком работ выступил департамент ЖКХ, а исполнителем является КП «ЭЛУ автодорог». Тендер объявлен на ремонт дорог по всему Центральному району на сумму 2 миллиона 994 тысячи 654 гривны. На какую сумму выполняются работы на Лягина, пока неизвестно – для этого КП должно составить акты выполненых работ.

Стоит отметить, что ремонтируемый участок на Лягина перекрыт. Как сообщила корреспонденту «Преступности.НЕТ» начальник КП «ЭЛУ автодорог» Наталья Горбенко, ремонтные работы на этой улице будут проводиться до конца недели.

Напомним, в Николаеве на улицы Правды ямы заделали асфальтом, но при этом асфальт на уложенных картах буквально разлезается под ногами.