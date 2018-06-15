В Южноукраинске власти разрешили без аукциона приватизировать коммунальную собственность за 300 тысяч гривен

В Южноукраинске местное самоуправление отдало на приватизацию нежилое помещение коммунальной собственности стоимостью 300 тысяч гривен, которое отнесено к основным фондам.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры.

Южноукраинский городской совет без проведения конкурса (аукциона) предоставил разрешение на обмен нежилого помещения коммунальной собственности площадью 66,7 квадратных метров на жилое помещение площадью 45,02 квадратных метров, которое находилось в частной собственности местной жительницы.

Таким образом, между городским советом и гражданкой был незаконно заключен договор обмена, в результате чего нежилое помещение выбыло из коммунальной собственности территориальной громады Южноукраинска.

Реагируя на нарушения, местная прокуратура подала в хозяйственный суд Николаевской области исковое заявление об отмене незаконного решения органа местного самоуправления и признании недействительным договора обмена.

Напомним, прокуратура и полиция задержали депутата Богуславского райсовета Киевской области по подозрению в вымогательстве 16,5 тысяч долларов взятки за отвод земли.